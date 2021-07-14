八德外役監獄引進宏偉展業公司及永全懋公司2家企業進駐，將提供八德外役監收容人作業技訓機會。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府與矯正署八德外役監獄共同推動「企業進駐興建作業技訓工場案」，今年6月成功引進宏偉展業公司及永全懋公司2家企業進駐，將提供八德外役監收容人作業技訓機會，預計明年下半年進駐，可提供約250名收容人職訓機會，提前學習與社會接軌技能。

經發局表示，自2018年7月法務部矯正署委託市府經發局辦理招商作業，將法務部矯正署八德監獄旁、2.2公頃的閒置公有土地，規畫6個建築單元招商。分別於去年和今年於市府經發局及法務部矯正署網站公開上網招商，經評選出宏偉展業公司及永全懋公司，興建作業技訓工場，契約期間20年，預定於2022年下半年進駐，可提供約250名收容人作業技訓機會，後續再逐步擴增技訓名額。

宏偉展業公司為從事洗衣業，可培訓收容人學習衣物洗滌的技能；永全懋公司以鍊鋁業為主，培訓收容人學習鋁合金產品製造技術。八德外役監每年可收取地租並節省工場興建費用，並有效活化八德外役監土地，還可協助收容人於返回社會前，習得專業技能與社會接軌，而進駐之2家企業可獲得八德外役監的人力資源，穩定生產能量，創造收容人、八德監獄及企業三贏。

經發局表示，將持續協助企業就後續建物興建等協助行政流程。另外，即使今年疫情期間，市府經發局為促進桃園經濟發展，「桃園市投資服務中心」招商腳步不停歇，面對各種面向的實際需求，提供深度且具效率的服務，成為企業投資首選。