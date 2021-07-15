台61線西濱快速道路北上56公里永安交流道前，今天（15日）上午7時許發生聯結車與大型物流車相撞車禍，運送氣體的聯結車左側車頭整個撞爛變成廢鐵，擋風玻璃不見，駕駛座座椅外露，所幸沒有傳出傷亡。
警消上午7時許接獲報案，台61線西濱快速道路北上56公里永安交流道前，發生兩輛大車相撞事故，趕往現場發現，是一輛運送氣體的聯結車，疑似追撞前方大型物流車，聯結車左側車頭撞到慘不忍睹。現場一度單線通車阻塞，不過事故已於9時29分排除。相關車禍詳細肇事原因，仍有待警方調查釐清。
台61線西濱快速道路北上56公里永安交流道前，今天（15日）上午7時許發生聯結車與大型物流車相撞車禍，運送氣體的聯結車左側車頭整個撞爛變成廢鐵，擋風玻璃不見，駕駛座座椅外露，所幸沒有傳出傷亡。
警消上午7時許接獲報案，台61線西濱快速道路北上56公里永安交流道前，發生兩輛大車相撞事故，趕往現場發現，是一輛運送氣體的聯結車，疑似追撞前方大型物流車，聯結車左側車頭撞到慘不忍睹。現場一度單線通車阻塞，不過事故已於9時29分排除。相關車禍詳細肇事原因，仍有待警方調查釐清。
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