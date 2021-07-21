凌陽(2401)預計下半年在晶圓產能持續吃緊下，為反映成本，第三季不排除再針對產品進行漲價，有利於毛利率的支撐，凌陽在車用市場訂單持續暢旺，公司也持續積極爭取更多產能，下半年在台積電協助下，有機會取得更多產能，今開盤股價一舉攻漲停43.9元鎖住。

凌陽車用晶片逐漸邁向收割期，產能仍是下半年最重要關鍵，凌陽主要投片在台積電，下半年受惠於台積電(2330)產能的協助，有機會取得更多產能，加上因反應晶圓代工與封測報價續揚墊高，凌陽下半年將會再度調漲報價，對於毛利率有會有支撐作用，預計可持續維持在50%以上水準。

凌陽布局車用晶片市場多年，車用IC營收占筆約45%，目前車用晶片主要採40奈米、28奈米製程，除車用影音系統晶片外，目前也已經打入中控儀表板、ADAS晶片市場，現階段已開發出22奈米晶片。

除此之外，有鑑於車用市場中Display Audio將車機中控台運算功能及手機結合，藉此達到車機連結，主要市場在大陸，此為新商機，另外，儀錶板也有數位化趨勢，故凌陽將中控台運算與儀表板相連，例如地圖可以投影在擋風玻璃上，這表示市場已由後裝市場逐漸走向前裝市場，目前導入系統驗證中，已有大陸及日系車廠準備量產，同時有新產品開發中。