聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三表示，美國經濟必須改善更多，央行才會改變其現行超寬鬆的貨幣政策。

鮑爾在給眾議院金融服務委員會準備的證詞中表示，經濟情勢雖有所改善，但勞動力市場仍遠低於疫情爆發前的水準。聯準會設下的目標，是在實現充分就業和穩定物價方面「進一步取得實質進展」，但美國經濟距離這個目標仍有長路要走。

不過他也證實聯準會官員至少有在談論縮減資產購買的速度。

鮑爾表示，美國通膨已顯著升高，且在放緩之前，未來幾個月可能保持在高點。但他仍堅持其一再重申的信念，即當前通膨急升是暫時現象，隨著情況恢復正常就會緩解下來。

他在眾議院接受質詢時強調，目前的物價壓力有很大一部分，是來自於一些對暫時的環境敏感的產業，例如二手車。

他在回答眾議員提問時表示：「這都是同一個故事，就是半導體短缺。而由於種種原因，需求也非常高漲，這只是一場高需求和低供應形成的『完美風暴』，這場風暴應該會過去，除非我們認為美國的二手車市場會陷入數年或許多年的供應短缺，否則我們應該將其視為暫時現象」。

當眾議員要求他解釋「進一步取得實質進展」的意思究竟為何，鮑爾表示，是關於就業方面，這是一件很難精準拿捏的事。他表示，這真的涉及相當廣泛，但聯準會在考慮收緊政策前，會「釋出大量通知」。

至於市場持續密切關注的進展，即美國央行在維持基準利率於近零水準不變的同時，何時將開始縮減每月至少1,200億美元的量化寬鬆（QE）購債規模，鮑威爾表示，這兩項政策措施，加上央行對利率和資產負債表強力的指引，將確保貨幣政策繼續為經濟提供強力的支持，直到經濟完全復甦。