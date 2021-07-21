烟花颱風近日即將接近台灣，時力立委陳椒華今日召開線上記者會表示，此颱風各種跡象極似12年前的莫拉克颱風，而在山坡河川地中的露營場合法化、石頭營光電開發案，在颱風前夕更引發關切，政府應盡速檢視討論開發分布狀況並公開潛在災害風險資料讓國人了解。

陳椒華指出，12年前的莫拉克颱風，在短短2天內，降了約台灣平均1年的豪大雨量，讓鬆動的山坡地承受不住而傾瀉成災。今年初才發生嚴重旱災，現在挾帶大量水氣的烟花颱風即將到來，但政府卻沒有因此更審慎評估山坡地開發案。

陳椒華說，從去年底發生的石頭營光電開發，到現正在進行的露營場合法化，自己看到的是更多不同類型的開發蔓延山坡地，也看到中央制定政策，仍然忽略山坡地開發問題，以及地方政府的執法不力。

陳椒華表示，在颱風的警示與檢視之下，經濟部能源局推動的光電開發以及交通部觀光局推動的露營場輔導合法，都應避免在山坡地進行整地擾動、破壞水土保持，千萬不要在發生巨大災難之後才要檢討。

陳椒華認為，交通部觀光局立即盤點、彙整、公開現有全國露營區的位置、範圍、土地使用分區及編訂類型、環境敏感區、潛在災害風險等空間資料，並開放公眾下載，以檢視和討論全國露營區分布狀況及相關的環境災害風險。

陳椒華主張，農委會林務局、水土保持局及經濟部水利署應立即盤點、彙整、公開2000年之後坡地防災、野溪治理、河川及區域排水環境改善、環境營造等計畫的工程位置及內容明細空間資料，並開放公眾下載，以檢驗和討論歷來各項工程的實質效應。

陳椒華也要求，經濟部能源局立即盤點、彙整、公開全國光電開發案件(包含已開發和申請開發)範圍、原有土地使用分區及編訂類型、環境敏感區、潛在災害風險等空間資料，並開放公眾下載。