中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，理由為，難防範大股東介入新聞製播，和中天綜合台是綜合頻道；對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批NCC雙標再出招禁絕中天新聞，不愧是當朝東廠，真是台灣言論自由之恥。

王鴻薇今（15日）在臉書發文表示，NCC決議，否決中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案。其中，否決的理由為：第一、中天綜合台是綜合頻道，營運計畫以製播綜藝節目為主，戲劇節目為次。第二、難以防止「公司大股東」介入新聞製播及落實新聞專業自主。

王鴻薇痛批，正所謂欲加之罪，何患無辭，尤其第一個理由根本就是雙標，八大第一、三立台灣都有固定製播新聞，同時也都屬於綜合頻道，為什麼他們規畫變更可以，換到中天就不行？至於第二個理由，這才是NCC的真面目，就是不給中天任何播新聞的可能，無疑箝制言論自由，打壓新聞自由，已經是標準的對人不對事了，不愧是當朝東廠，打擊異己不遺餘力。

對於NCC封殺中天，王鴻薇怒轟，NCC如今繼續封殺言論自由，殺招盡出，以表忠誠，但人民的聲音不能被禁絕，我們也絕不會投降！

中天綜合台申請每日製播三節新聞案，NCC昨以不符合去年底換照時的營運計畫要求，以及難防範大股東介入新聞製播為由，決議駁回變更案，相較三立台灣台、八大綜合台每日可製播三節新聞，中天綜合台卻不行，NCC被批評雙標。