前副總統陳建仁日前在臉書爆料，自己接到台大醫院通知解盲結果，打到的是「安慰劑」，遭質疑為何之前敢為高端的安全性掛保證，前綠委林靜儀為此批評質疑者，那若當時陳打的是疫苗，不就有可能被說是拿到好處才打，對此，王鴻薇反批，按照林靜儀的邏輯，那打的是安慰劑還說這疫苗好，那請問是拿到多大的好處？這樣邏輯真的會害到陳建仁，若自己要是陳建仁，會希望林靜儀趕快閉嘴。

國產高端疫苗進入二期臨床試驗，高端曾說受試者打完2針後、追蹤6個月的安全性，才算完成試驗，也就是在10月底、11月初才會真正解盲，但前副總統陳建仁卻自爆7月14日就知道自己打到的是安慰劑，王鴻薇質疑提早解盲，為何敢為疫苗背書。

面對外界質疑陳建仁的聲浪，林靜儀昨（17日）在臉書發文護航，揭露國產疫苗人體實驗接種到的是安慰劑，批評他這樣「怎麼可以掛保證？」如果揭露當時接種到的是疫苗組，那不就被說「你接種到疫苗拿到好處難怪幫他講話」！

王鴻薇也隨即在臉書發文反擊，表示陳建仁自曝自己打的是安慰劑，輿論譁然，這件事情問題本質一直都很清楚，就是陳建仁不知道自己打什麼就不該出來瞎挺背書。

對於林靜儀的護航，王鴻薇痛批，不願面對問題，還邏輯錯亂，不知是幫陳建仁，還是害陳建仁，按照林靜儀的邏輯，打到疫苗說疫苗好會被說成拿到好處，那打的是安慰劑還說這疫苗好，那請問是拿到多大的好處？王譏諷，自己只是用林靜儀的邏輯，1450就不用拿這句話做文章了。

王鴻薇稱，林靜儀省省吧，這樣邏輯錯亂，語無倫次真的會害到陳建仁。若自己要是陳建仁，真的會希望林靜儀趕快閉嘴。另外，王鴻薇告訴林靜儀，自己辦公室同仁也前往受試，身體力行支持國產疫苗研發，所以她才更要出來為這些未解盲的受試者發聲。