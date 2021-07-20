前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞深陷「群聚吃鍋」風波，事件沸騰後火速請辭，目前由副執行長陳文亮暫代執行長。台北市議員王世堅直言，陳政聞應該要被罰90萬元，他更質疑陳政聞不是旅遊，而是借勢借端，找了那麼多名商巨賈，他更痛批陳政聞不但做錯事，還做了壞事。

王世堅19日在政論節目《這！不是新聞》中表示，這件事最讓人痛恨的，是事件發生以後，裁罰是罰民宿業者，沒有罰行為人，這讓很多小市民為之氣結，開貨車、計程車的和工人，每逢吃飯時間，因為在工作中，都要躲起來吃飯，有時候執行單位是在獵巫，執法過當，阻止人家中午簡單吃飯。

主持人也說，之前有一個阿婆去菜市場，沒戴口罩被罰9千元，有人被罰1萬5千元，陳政聞一毛都沒罰可以嗎？王世堅直言，「照個比例，這個阿婆被罰9千，那陳政聞不就要被罰90萬？因為他糾眾」。

王世堅指出，不要看行政院南部服務中心，這個單位好像奇奇怪怪，「這叫閒缺、閒差、閒單位，但位高權重」，服務中心主任是行政院秘書長，第二個位階就是執行長，執行長負責監督協調，「我認為這次他不是帶妻小去輕旅行，他是借勢借端，因為去的這些人，都是名商巨賈，而且是營造業的大咖」。

王世堅認為，這件事有瓜田李下之嫌，否則陳政聞選舉選輸，在地方上也不是有名望的人，怎麼突然間飛上枝頭，這些人都要吹捧你，而且還是在防疫期間 跟著他去屏東最高檔的民宿開趴用餐，「陳政聞對於借勢借端要講清楚，是不是假藉這個職位，才有那麼多人要出來供養？」

王世堅更說，如果把陳政聞沒戴口罩的照片，「從第一張加到我給的那一張，加起來陳政聞真的要罰90萬，而且陳政聞不但做錯事，而且做了壞事」。