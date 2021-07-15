15日，一家專為飯店與旅遊業者提供雲端技術服務的Yanolja表示，自己看好疫後發展，計畫到2025年時將目前遍及東南亞、印度與非洲等客戶群，再擴增至16倍之多。

因新冠病毒影響，許多行業除減少開支外，也漸轉向非接觸式商業模式。因此，韓國雲端技術服務商Yanolja在2020年疫情爆發時，業績也跟著水漲船高。

成立於2005年，Yanolja當時只是一家線上預約公司，雲端服務是2019年才推出的。勁敵以美國甲骨文為代表，Yanolja目前有約3萬個不同客戶，並計劃到2025年時，可望大幅增至50萬名。

Yanolja樂觀認為，當全球疫情趨緩，旅遊業又恢復往昔般正常，自己銷售量與獲利一定會同步提升。

但是，Yanolja在2020年時的營損卻從62億韓元，大幅增至161億韓元(約1400萬美元)，不過營收卻反向增加44%至1920億韓元。

尚未掛牌公開交易的Yanolja，根據最新統計，身價約8.7兆韓元，在76億美元左右。背後大金主方面，包括新加坡主權財富基金GIC，以及2019年投資1.8億美元的美國網路旅遊巨擘Booking集團等。

上周，根據英國金融時報報導，日本軟銀的願景基金(Vision Fund)也看上Yanolja。不過，卻遭這兩家公司雙雙否認。

利用Yanolja服務，不僅可有效管理預約系統，也可使用非接觸方式入住時旅館。同時，Yanolja的研發系統還可追蹤客房內是否有人，自動控制不必要的資源浪費。另外，Yanolja也優化旅行社與酒店之間資料共享平台。

目前，除了韓國約有9,000家飯店外，Yanolja與東南亞6,000家左右也都有合作，包括印尼、新加坡、馬來西亞與菲律賓等也設有聯絡處。至於越南，上述GIC與軟銀持有33%股權的當地集團VNLIFE，也把自己線上旅遊部門VnTravel相關業務交給Yanolja。

在印度方面，Yanolja有大約6,000家旅館業者使用其服務。至於非洲，從2020年9月進軍後，客戶群一下子就迅速增至3,000家。