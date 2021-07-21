隨著科技、社群媒體的崛起與普及，企業的供應鏈面臨來自政府、消費者、非政府組織、投資人及其他利害關係人的審視。KPMG安侯建業建議，供應鏈透明化有助企業減少風險。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，在供應鏈管理中，透明化已成為管理階層必須注意的關鍵議題，才能使企業成長並控制風險，供應鏈透明化主要是提高供應鏈中企業內部採購、製造與倉儲流程、供應商製造、品質控管與配送過程，以及內外部利害關係人所有影響價值提升的攸關資訊能見度、可追溯性及透明度，其實現方式則是在整個供應鏈中收集與共享資訊，並傳達給經授權的內外部利害關係人。

劉彥伯指出，根據《KPMG全球供應鏈調查》中顯示，70％的受訪企業認為其供應鏈非常複雜及困難。C level針對供應鏈及風險管理的八大觀點：57％認為難以體認企業會面臨到的風險範圍、56％沒使用即時回報的系統追蹤機制，50％表示採購工具的支出不到總支出的10％、29％認為沒有正式的機制來控管企業面臨的各種風險、29％表示其企業沒有控管業務流程之風險、27％相信原物料價格存在「幾乎肯定」的風險、13％表示對供應鏈點對點具有完整的能見度，最後，在衡量供應鏈透明度時的利益衝突及特定需求無法得到量化，C level則認為比例增加。劉彥伯表示，這代表企業無法掌握上游供應鏈不透明的運作，導致企業必須承擔更大的風險與不確定性，甚至是供應鏈中斷。

劉彥伯說明，這兩年台灣製造業面臨的斷料問題，很多企業認為是因為大廠囤積或宅經濟造成的原物料短缺。因疫情限制移工入境更讓原本就短缺的現場勞工雪上加霜，企業很多的訂單交貨排程已經排到2022年底，今年已經無法再接單，這是一個全球產業因供需資訊不對稱造成的塞車現象，必須系統化的讓供應鏈情報透明才有機會緩解。

以汽車製造業為例，劉彥伯指出，疫情導致邊境封鎖與停工，汽車製造業的供應鏈一開始受到很大的影響，因為組車製造現場的零庫存造成停工待料，導致現金流不足。

KPMG安侯建業稅務部執行副總林嘉彥則說，許多台灣的廠商選擇擴增海外生產基地或供應鏈生態系，會考慮非常多的條件，包括當地的土地取得成本、勞工薪資成本、稅務優惠、配送成本以及環保法令規範、文化衝擊評估等等。KPMG建議可以採用價值鏈管理優化方法，來評估企業設置共享服務中心或稱營運總部、總管理處的合理性與必要性，輔以全球資產配置與設廠流程、人力優化的方法，協助企業優化供應鏈。

林嘉彥認為，企業在評估海外生產基地或研發據點或甚至是海外業務銷售模式，其經銷體系、線上線下銷售模式、物流配銷、發貨倉庫等，必須考量關稅、匯率波動、移轉訂價、企業稅、員工薪資稅以及各種附加成本，兼顧最佳的整體成本，尤其各國都對「經濟實質」更加重視，利潤必須在價值創造地被課稅，此趨勢強化了租稅管理政策與價值鏈管理優化的連結。

近期G7也積極推進全球企業最低稅負等新制度，歐盟也在推行公開國別報告，要求企業對公眾等利害關係人揭露更多稅務資訊，這些新措施都可看到各國政府對加強租稅的透明度的要求不斷提高，故現在租稅政策管理跟供應鏈管理的連結更深。

從企業風險管理與永續經營的角度來看，劉彥伯認為，供應鏈所有的利害關係人越來越重視環境保護、氣候變遷與碳中和的議題，許多的跨國知名企業要求供應商所提供的產品，要符合節能減碳的要求，對於職場環境、福利政策以及原料的追溯鑑別，甚至是採購團隊的操守、文化與人道都是檢覈的重點。