鴻海(2317)今（21）日宣布，與旗下鴻華先進及全球綜合馬達製造龍頭日本電產（Nidec）共同討論，三方預計12月前完成協議、預計明年設立合資公司，總部將設於台灣，主要業務將包括馬達電機系統及各種車用電機相關產品的技術研發、生產製造及市場銷售。

鴻華先進與日本電產已於3月18日簽署合作備忘錄（MOU），針對發展電動車電驅系統組成戰略聯盟，雙方將為全球客戶提供搭載日本電產的馬達電機系統產品（E-Axle）持續合作發展。為了下一階段的量產準備，三方對此展開合資公司設立的協議討論。

鴻海表示，與日本電產設立合資公司，將可為鴻海與鴻華先進提供穩定的馬達電機系統及其他車用電機系統來源，並為日本電產擴大新市場和增加客戶銷售機會，預計合資公司將為鴻海電動車相關事業發展及布局提供巨大貢獻。

日本電產則表示，合資公司將結合鴻海全球供應鏈營運管理優勢、資通訊領域製造實力及技術能力，鴻華先進在電動車領域及開放平台的設計研發能力，共同發展馬達電機技術及產品，為攜手各產業合作夥伴共同跨足汽車產業的重要一步。

多家外資先前出具報告指出，動力系統是電動車的關鍵部分、占總成本的20～25％，鴻海及鴻華先進策略結盟日本電產，藉此強化電動車動力系統研發優勢的布局方向正確，為強強聯手的雙贏合作，可進一步擴張關鍵電動車零組件設計生產能力。