全球第二大記憶體晶片廠商SK海力士(SK Hynix Inc.)公布財報，第2季營收創下2018年第3季以來新高。SK海力士預期有利的記憶體市況將延續至2021年下半年。

台灣的DRAM廠南亞科(2408)先前法說會公布第2季獲利高成長，對第3季市況展望樂觀審慎。繼南亞科後，台NAND Flash等產品之記憶體廠旺宏(2337)今日下午接棒舉行法說會，DRAM及Flash等產品製造廠華邦電(2344)則預計8月5日舉行法說會。

南亞科第2季產品平均價格揚升30%，營收攀高至226.37億元，季增27.7%。稅後淨利61.62億元，季增127.9%，每股純益2元。展望未來，總經理李培瑛表示，第3季消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，第3季DRAM市況樂觀審慎，預期產品季價格及月價格可望維持上升走勢。

SK Hynix週二(27日)公布2021年第2季財報：營收年增20%、季增22%至10.322兆韓圜，營益年增38%、季增103%至2.695兆韓圜，營益率年增3個百分點、季增10個百分點至26%，純益年增57%、季增100%至1.988兆韓圜。

SK海力士表示，隨著記憶體市場狀況在第2季持續好轉，季度營收創下2018年第3季以來首次突破10兆韓圜紀錄。SK海力士預期有利的記憶體市況將延續至2021年下半年，部分是受益於季節性需求。SK海力士預期，NAND型快閃記憶體產品需求將因越來越多行動裝置配備高容量而成長，企業用固態硬碟(SSD)預估也將會成長。

先前，美國記憶體晶片製造商美光科技(Micron Technology Inc.)6月30日表示，DRAM、NAND Flash市場均吃緊，本季度報價預估都將呈現上揚。