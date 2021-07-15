《中天綜合台》申請每日製播三節新聞案，國家通訊傳播委員會（NCC）昨決議否決，理由為不符合去年底換照時營運計畫要求，以及難防範大股東介入新聞製播。對此，國民黨青年團前總團長田方倫諷刺，《三立台灣台》跟《八大綜合台》都可以，唯獨就《中天綜合台》不行，全世界就只有《中天》不行，原因就是：「活該！誰叫你得罪蔡皇！」

針對《中天綜合台》申請每日製播三節新聞遭NCC駁回一事，田方倫今日（15）中午12時許在臉書發文指出，《三立台灣台》跟《八大綜合台》都可以，至於《中天綜合台》，「全世界就你不行！」原因很簡單，就是：「中天？得罪了蔡皇還想走？」

田方倫諷刺道：「活該！誰叫你就是中天！活該！誰叫你得罪蔡皇！活該！誰叫你不拍馬屁！活該！誰叫你監督政府！活該！誰叫你去查論文！活該！誰叫你評論疫苗！NCC，現在連演一下都不會了，中天的申請直接打槍直接駁回。」田強調，他的要求不多，今天駁回中天的理由跟審核資料，麻煩一個一個拿出來攤在陽光下，同樣的標準去審查所有的電視台，如果不敢，就證明了你雙重標準；如果不敢，就證明髒手介入干擾；如果不敢，就證明NCC欺負中天。

田方倫痛批民進黨，過去打著言論自由的旗子，號稱爭取民主自由的政黨，「民主個屁！進步個屁！公平個屁！正義個屁！」打著口號騙完票後，就是一個專制獨裁，變成「只要我喜歡有什麼不可以」的政府。田表示，他最喜歡舉「3+11」這個例子，立法院是你（民進黨）的，甲動一下投票通過，不用查；監察院是你的千萬不能影響疫情，先不查；媒體也是你的，一個會追殺我們的，不給播；你們還以為你們還有自由？現在連批評的自由都沒有嘍！