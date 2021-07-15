南僑(1702)今日股東會順利完成董事改選，由董事長陳飛龍親自主持，表示深信在新冠疫情下，危機即是轉機，掌握契機，開創新的經營模式，在上半年良好之發展基礎下，創造營收及獲利成長，樂觀可期。

南僑今日股東會進行董事改選，由董事長陳飛龍領導的上屆董事會全部成員，包括董事陳飛龍(華志代表)、董事陳飛鵬(華志代表)、董事李勘文(皇家可口代表)、董事陳正文(華志代表)、董事陳怡文(南僑投控職工福利委員會代表)、董事周明芬(皇家可口代表)及三席獨董陳定國、林錦獅、陳俊學等共9名董事，均順利當選續任。

轉投資大陸事業在內地經營24年，已成為知名烘焙油脂領導品牌，南僑食品集團(上海)股份有限公司，已成功於5月18日於上海A股掛牌上市，續拓展深化南僑在大陸市場競爭力，南僑食品集團(上海)充分掌握大陸發展內需循環商機，在去年克服疫情萬難，獲利仍持續增長，今年上半年營收及截至1～5月獲利雙雙增長。

泰國事業的嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長，產能滿載，第一期工廠投入13.7億泰銖擴建智能廠房及嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，其中米果線已在2020年第二季投產，並已增加營收獲利，後續將依計畫進行投資發展。

南僑投控110年1～6月自結公告合併營收95.91億元，年成長21.67%；1～5月自結公告合併獲利為4.59億元，年成長122.64%。

南僑今日股東會通過每股配發現金股利2元，並已於6月30日分配完成。