荷蘭導航和數位地圖公司TomTom周四削減了2021年全年展望。目前全球半導體晶片的短缺，打亂了汽車供應鏈進度，並且侵蝕了該公司來自於汽車製造商的營收。

總部位於荷蘭的TomTom，其客戶範圍廣泛，從大型汽車製造商到全球首屈一指的科技公司。TomTom預計今年營收將在5億至5.3億歐元(約5.9億至6.2億美元)之間，其中，其核心的定位技術業務產生的營收將在4億至4.3億歐元間。

TomTom之前對於今年的營收財測為5.2億至5.7億歐元間，其中有4.2億至4.5億歐元來自於核心業務。