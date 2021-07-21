網飛（Netflix）上季獲利表現意外疲弱，但營收和付費訂閱用戶增長優於市場預期，且證實將拓展遊戲業務，受此提振，周二盤後股價從重挫5%反彈上揚0.6%，報534.25美元，稍早前漲近1%。

網飛宣布第二季營收為73.4億美元，略高於分析師預期的73.2億美元。每股盈餘為2.97美元，不及市場預期的3.16美元。

第二季付費用戶數淨增加154萬個，遠超出市場預估的119萬個。其付費會員數總計已超過2.09億個。

隨著疫苖接種持續擴大，以及防疫封鎖措施逐漸鬆綁，分析師原本對網飛的第二季訂閱用戶增長沒有太大期望。

網飛在給投資人信中表示，新冠疫情使我們的會員數增長陷入一些顛簸，2020年的會員數成長較多，而今年增長放緩。我們將繼續專注於改善我們的會員服務，並提供他們來自世界各地最棒的故事。

網飛表示，串流媒體平均付費會員數增長11%，以及每會員平均收入成長8%，帶動了第二季營收增長。

市場焦點大多集中在該公司如何看待第三季展望。網飛預期第三季用戶淨增加350萬個，但仍遠不及投資人預期的淨增加546萬個。由於大量的串流內容已經被推遲到今年下半年和明年，該公司即將推出一連串新內容，是看好訂戶將大幅成長的主要原因。

此外，網飛證實將跨足遊戲領域，共表示將把遊戲視為一種新的內容類別，就如同該公司進軍原創電影、動畫和無劇本電視節目一樣。網飛表示，這些遊戲將納入訂閱服務，無需額外付費，而最初的焦點將放在手遊上。

該公司最近才挖角臉書的擴增實境和虛擬實境內容部門副總裁Mike Verdu 。

網飛聯席執行長Reed Hastings在財報中表示，網飛不會將遊戲或銷售消費品這類功能作為個別的獲利來源，公司的重點是讓核心的串流媒體服務變得更好。