工業電腦廠廣積(8050)今（15）日召開股東常會，通過2020年財報、盈餘分配及資本公積配發案，決議配息約1.83元，其中以盈餘配發約0.81元、資本公積配發約1.02元，以今日收盤價40.7元計算，現金殖利率約4.5％。公司訂7月30日除息交易。

廣積2020年合併營收43.08億元、年增12.18％，為近3年高點，惟毛利率17.8％、營益率負0.92％雙創新低，本業營運首見虧損，雖在業外收益挹注下維持獲利，歸屬母公司稅後淨利0.88億元、年減達65.39％，為近18年低點，每股盈餘（EPS）0.74元。

廣積表示，受國際貿易戰、中國大陸經濟趨緩、英國拖歐等風險致使經濟成長動能轉弱，匯率及零組件漲價影響，以及工業電腦產業競爭加劇，公司面臨更多挑戰與競爭，使去年營收及獲利均未達成設定目標。

不過，受惠出貨動能逐步回升、配合子公司廣錠營收表現三級跳，廣積2021年營運自4月起顯著躍升，第二季合併營收19.84億元，季增達90.06％、年增近1.18倍，改寫歷史新高。累計上半年合併營收30.28億元、年增達54.91％，改寫同期新高。

展望今年，廣積董事長林秋旭表示，對於新大型專案及新大客戶開發，將採取策略型管理追蹤以增加勝率，並積極加強現有產品廣度及深度、擴大市場區域，對於高成長潛能的美國、中國大陸、日本、紐澳市場，採取代理商雙引擎推展新專案。

廣積表示，將透過策略夥伴降低成本，確認公司產品、特性及應用市場利基，規畫更符合市場趨勢且具競爭力的智聯網（AIoT）及5G應用產品，透過軟硬體整合創造更高附加價值，積極開發新客戶、深耕垂直應用市場，以擴大營業規模及獲利表現。