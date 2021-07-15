「山水民意研究」近日發布「六都市長網路聲量」，台北市長柯文哲聲量最高但負評也最高，名嘴黃創夏更指，柯現在最大的優勢是國民黨太弱，2024總統大選可拿600萬票。柯15日回應，這周忙著清零，沒心情回答，等他忙完再聊 。

柯文哲說，這周沒心情回答這問題，因這周還要每天抓出最後那1、2例，北市能否清零要看這10天，等他忙完再跟媒體聊天。