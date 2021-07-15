國民黨太弱、2024可拿600萬票？柯P：等我忙完再聊 16:382021/07/15 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「山水民意研究」近日發布「六都市長網路聲量」，台北市長柯文哲聲量最高但負評也最高，名嘴黃創夏更指，柯現在最大的優勢是國民黨太弱，2024總統大選可拿600萬票。柯15日回應，這周忙著清零，沒心情回答，等他忙完再聊 。 柯文哲說，這周沒心情回答這問題，因這周還要每天抓出最後那1、2例，北市能否清零要看這10天，等他忙完再跟媒體聊天。 全世界都超買「只有你蔡政府不敢多買」？ 鄭麗文怒轟：無恥 柯文哲2024選總統門票到手了？黃創夏曝最大優勢：拿到600萬票以上並非不可能 #這周 #清零 #國民黨 #600萬 #再聊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 突然冒出109萬人可專案打莫德納？趙少康驚：特權疫苗？ 09:582021/07/15 政治 人民被綁架 藍白還在互鬥 04:102021/07/15 時論廣場 NCC否決中天綜合台播新聞 江啟臣轟再一次「綠手遮天」 17:132021/07/15 政治 《電腦設備》融程電獲博世大單 營運成長添柴火 13:262021/07/15 財經 藍縣市長要買BNT被拒絕 行政院重申：沒有必要 11:492021/07/15 政治 首創「國安題材」微電影競賽開跑！ 110萬高額獎金等你來拿 19:582021/07/15 社會 暖心台裔少女疫期義工不間斷 學校學不到的功課 10:502021/07/15 國際 北市紓困再升級 議員質疑成效差 04:102021/07/15 地方新聞 藍縣市購疫苗 民進黨團：內部矛盾外部化 12:292021/07/15 政治 覆蓋率採劑次人口比 恐失真誤判 04:102021/07/15 焦點要聞 赴關島打疫苗正夯 業者：多數旅客皆青壯年 17:532021/07/15 生活 政治熱門新聞 蔡政府要求讓鴻海、台積電炸鍋？民進黨團：可請郭董解釋 - 政治 王世堅再嗆羅秉成閉嘴 邀功大可不必 - 政治 民調專家：若在野勢力無法整合 民進黨可能長期執政 - 政治 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 - 政治 陳水扁突PO一張臥病在床照 網反應曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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