受到東南亞新冠疫情再升溫，國內南向紡纖廠的營運也被迫部分減產，衝擊3Q營收表現。國內2大成衣廠儒鴻(1476)及聚陽(1477)7月以來股價溜滑梯，聚陽股價失守半年線，而儒鴻也失守600元大關季線不保。值此之際，美系外資送暖出具報告，給予2大成衣廠「加碼」評等。儒鴻目標價為888元，聚陽目標價為325元。

儒鴻針織布料每月平均總產能1500萬碼，其中，越南每月700萬碼；成衣每月平均總產能1000萬件，據點都在越南。受到越南近期「三就地」政策影響，廠區員工到工率有下滑，產能恐受到衝擊。

美系外資解讀市場有3點誤導：1）所有工廠仍在生產：儒鴻越南的工廠（織布／成衣）仍在生產，因為一些工人仍能滿足「三就地」即在工廠工作、吃飯、睡覺等要求，工人繼續到工廠（為了賺取生活工資），與市場認為生產完全停止並且影響產能有所落差。

2）卡車仍然可以送貨/取貨：只要司機有證明Covid-19測試結果為陰性，就可以進/出工廠，交付原材料並運送成品，這應該有助於儒鴻營收維持。

3）出口可能會稍微順暢一些：鑑於許多工廠已經停產或越南產量減少，集裝箱運輸能力可能不那麼緊張。因此能夠生產和交付貨物OEM製造商，之前出貨塞港的問題可望略為紓緩。

至於聚陽方面，該公司在越南有四家工廠（2廠在南越，2廠在北越），總計員工超過1萬名，佔集團產能的40%。此次受影響為南越廠，占產能約15%。外資認為，今年品牌商都渴望擁有盡可能多的庫存，因應即將到來的返校季和假期，所以訂單對OEM廠不是問題。聚陽股價目前已經過度反應利空，提供了進場的機會。