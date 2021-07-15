「在無法出行的時代，我們將直接把國際和多元化的展覽帶到台北。」立木畫廊香港總監田鎧如表示，台灣藏家已是亞洲藝術品市場的重要組成部分，且過去數十年間對當代藝術特別感興趣。看好台灣收藏實力，立木畫廊在疫情期間，在台北打造季度性的實體空間，將國際藝術家推薦給台灣藏家。

立木畫廊自8月3日起於台北金普頓大安酒店地下，由上海建築師Neri＆Hu設計，打造出實體展示空間，立木畫廊聯合始創人樂睿昕指出：「談到台北，我想到的是歷史悠久的藝術贊助，以及有品味、知識淵博且積極進取的藝術品收藏家。」田鎧如也指出，台灣藏家向來在國際舞台上十分活躍，包括威尼斯雙年展、瑞士巴塞爾藝術展等，因此在疫情時仍看好台灣市場，將畫廊藝術家引薦來台。

開幕展覽《存在狀態》將展至8月24日，將展出大衛 · 薩利的多層敘事畫作，這些畫作汲取藝術史、廣告、設計和美國文化為靈感，並與湯尼．奧斯勒的探索動態圖像的影響裝置進行對話。 展覽亦會展出歐文．沃姆具幽默感及表演性的雕塑，將人與日常物作放置於出人意表的關係中，挑戰傳統對雕塑的想像，屆時也會邀請觀眾參與，站在作品下方詮釋和活化作品。

第二場展覽《回憶的載體》將於8月28日開幕並持續至9月18日，展出探索「回憶」及「身份」的作品，展出藝術家包括麥克阿瑟 · 比尼恩、施拉澤 · 赫什阿里、李昢等，展覽其中一個重點是韓國最知名的在世藝術家李昢著名的「Perdu」系列，探討「人造」和「天然」在概念和物質上的對立和矛盾；而麥克阿瑟 · 比尼恩的「Modern：Ancient：Brown」系列也將首次公開展出，藝術家使用其1970至 1990年代在紐約生活時的電話簿組成的「下意識」繪畫，塑造出極簡的自傳式繪畫。