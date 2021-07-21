花蓮農改場除建議農友可搭設俗稱黑網的遮陰網，避免強光直接照射龍鬚菜嫩芽，以利生長。不過因其成本過高，普遍農友搭設意願不高。（花蓮農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉芋頭種植面積約160公傾，佔全台5分之1，目前是生長旺盛期，是葉子最大的時候。（羅亦晽攝）

花蓮吉安芋頭多數已達到8分熟，再1個月就可以進入採收期，隨烟花颱風將至，農民還在觀察是否要進行砍葉等動作防颱。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

龍鬚菜是花蓮縣重要蔬菜之一，近年氣候變遷，天氣炎熱，降雨變少，其價格也隨著產量下降飆漲，目前來到每公斤75元；農委會花蓮區農業改良場雖建議農民可搭設遮陰網，避免強光直接照射菜苗，不過因其成本高，花蓮許多大面積種植的農民土地多是承租，且夏季颱風多，遮陰網易被吹毀，在許多不確定因素下，搭設意願不高。

龍鬚菜為佛手瓜的嫩芽，是花蓮吉安鄉重要的經濟蔬菜之一，目前栽培面積約100至200公頃，每年4到5月是生長最旺盛的時期，產量最多，價格較低，每日果菜市場批發量約80公噸，價格落在每公斤40元；6月進入夏季，受高溫影響，葉片易黃化，且分枝變少，產量逐漸下降，目前價格落在每公斤75元，9月產量最低，批發量減少至60公噸，價格也相對提高，約每公斤90元。

花蓮農改場除建議農友可適度給水，讓龍鬚菜行蒸散作用以降溫外，也能搭設俗稱黑網的遮陰網，避免強光直接照射嫩芽；不過吉安鄉農會總幹事張德奇則坦言，多數農民架設的意願其實不高。

他說，鄉內大量種植龍鬚菜的農地多為承租，若在大片農地架設黑網的成本相當高，且夏天颱風來時就一定收起來，不然很容易被吹垮，以地形及成本效益來看，可行性不高，架設黑網對種植水果或小面積的農友來說，可行性比較高。

此外，花蓮吉安芋頭種植160公傾，佔全台5分之1，目前是生長旺盛期，是葉子最大的時候，若此刻颱風來襲，農民多會砍葉，防止強風會將芋頭連根把起，不過此舉也會影響芋頭後續的生長。

隨烟花颱風將至，張德奇說，農民還在觀察，多數芋頭已達到8分熟，再1個月就可以進入採收期，若颱風持續偏北，不登陸台灣，應該就不會砍葉，因為砍葉芋頭就不會持續生長，平均一顆僅600克左右，不砍則會持續生長到1000至1200公克。