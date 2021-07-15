連摃31期！威力彩再摃龜 6.4億頭獎無人中獎 22:182021/07/15 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連摃31期！威力彩再摃龜，6.4億頭獎無人中獎。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎今（15日）晚再摃龜，連摃31期！6.4億元頭獎和貳獎均無人中獎，僅8人中參獎，每人可獲得15萬元。 台彩今晚威力彩獎號開出，第一區獎號分別為19、20、27、29、31、37，第二區01。 防疫需求催買氣 順發營收連二月破5億大關 半導體 綠電 生醫 3支箭吸外資 #連摃 #威力彩 #摃龜 #無人 #中獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東連31天嘉玲 第3波莫德納疫苗12日開放預約 16:482021/07/11 生活 MiLB》3A連2天開轟 張育成再轟陽春彈 11:022021/07/15 體育 定置漁場招無漁工 花縣府盼中央救救上億產業 14:182021/07/10 生活 時論廣場》防疫國中有國 地方拒接甩鍋（桂宏誠） 19:292021/07/11 時論廣場 《時來運轉》運彩足球包牌 加碼這1組多賺50萬獎金 07:002021/07/13 體育 防疫國中有國 地方拒接甩鍋 04:102021/07/12 時論廣場 火吻劫後重生 消防英雄余泰運挺身倡議臉部平權 14:302021/07/15 生活 王識賢、李李仁時隔17年繼續吵 歌王竟成抽筋王 19:572021/07/08 娛樂 溫布頓》化解對手冠軍點 謝淑薇女雙逆轉連霸 01:192021/07/11 體育 閒話張愛玲 04:102021/07/08 藝文副刊 中市太平區鐵皮工廠火災 延燒5家連棟工廠幸無人傷亡 10:582021/07/11 社會 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 長榮「入獄」遭慘殺 她狠批關緊閉太變態：坑殺散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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