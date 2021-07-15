威力彩頭獎今（15日）晚再摃龜，連摃31期！6.4億元頭獎和貳獎均無人中獎，僅8人中參獎，每人可獲得15萬元。

台彩今晚威力彩獎號開出，第一區獎號分別為19、20、27、29、31、37，第二區01。