小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電第2季獲利不如預期，美股ADR湧現失望賣壓，終場暴跌5.5%，也引發華爾街多空論戰。外資指出，台積電釋出第三季毛利率約介於49.5～51.5％，造成市場疑慮，短線股價恐大幅修正。

【1】外資看台積電股價 短線有壓長線仍強

全球晶圓代工龍頭台積電法說會落幕，第二季每股純益、毛利率遜於市場預期，第三季營收預估季增11％，與外資圈主流意見相符，然毛利率、營業利益率展望低於市場共識，台積電ADR開盤後一度下挫逾5％，外資研判，因市場對台積電預期相對高，股價近期已率先上漲，16日恐面臨失望性賣壓。

【2】陽明大股東放棄現增認購 顏董霸氣全吃下

據了解，由於陽明現增價高於市價，員工認股10％的部分認購率低，認購不足部份授權董事長洽特定人認購；圈購人則以外資、券商等居多，還有曾參與陽明上次現增案的企業，若最後有詢圈認購不足部分，負責包銷的元大等12大券商須自行認購。

【3】陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割

證交所公告，證券商申報約違交割資金，買進、賣出合計總金額為1.95億元，代表真正違約交割的買進、賣出相抵後金額為3608.33萬元；其中，陽明（2609）一檔個股更爆出分散在20個不同券商分公司違約交割，總金額為5056.25萬元

【4】沒利多！中鋼8月內銷盤價維持平盤

中鋼15日開出8月份內銷盤價，全面維持平盤，符合市場預期。中鋼董事長翁朝棟表示，考量最近國內外市場仍受到新冠疫情影響，為力求鋼價平穩、鋼市穩定，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，決定維持平盤，希望下游廠商能把握鋼價平穩契機全力衝刺訂單，期能「共好共榮」

【5】蘋果股價創新高 市值逼近2.5兆美元

距離蘋果發表上季（6月底止）財報還有2周時間，分析師已經開始調升目標股價，再加上媒體報導年底即將上市的iPhone 13產量較預估高出20％，激勵蘋果股價創新高，公司市值逼近2.5兆美元。