2021年台股航海王驚驚漲，尤其長榮海運（2603）已數度被列入處置股票，引發各界對這種「強迫降溫」的處置措施重新檢討。面對外界的質疑，金管會證期局副局長蔡麗玲指出，處置措施會比直接暫停交易衝擊小、台灣並不是唯一有處置制度的國家、「處置制度」從民國80幾年就上路台股投資人都很熟悉，她強調，每個制度都有正負面影響，會採滾動式檢討。

航海王長榮海運（2603）6月18日時就被列為處置股、7月7日又再度被證交所打入「冷宮」導致後續一路跌停，讓一向看好航運股的財經網美胡采蘋驚嘆，國內處置股票制度超變態，形同「喪屍片」把散戶關起來坑殺。

蔡麗玲指出，處置措施是有層次、漸進式的制度，對市場衝擊比直接暫停交易小。為提醒投資人注意公司基本面與交易風險，證交所、櫃買中心訂有「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第四條，股價異常標準的詳細數據及除外情形，相關標準都有公告，投資人都清楚。

蔡麗玲進一步說明，每天收盤後上市櫃股票達到一定異常標準的就會被公布為「注意股票」，若連續數個營業日達到公布注意股票，才會進一步公告為「處置股票」，且採人工管制延長搓合時間、預收款券的處置措施，是有層次、採漸進式的制度。

蔡麗玲指出，各國因市場特性有不同的制度，直接採行暫停交易措施雖可馬上冷卻市場產生效果，但對市場衝擊較大。因為馬上停止交易買賣，會影響投資人權益，而部份股票採取處置措施流動性降低現象，可預防買賣較大的投資人出現違約之外，也能提醒投資人重新檢視投資決策。

蔡麗玲表示，「台灣並不是唯一有處置制度的國家。」對於股市秩序維護，每個國家都有制度設計，台股處置制度設計之初也是參考各國制度，該制度的正負面影響都有考慮到。

對於判斷股價異常指標「太僵化」的批評，蔡麗玲表示，證交所本就持續滾動在檢討，現行指標就是用比例來評估，當台股大盤指數上漲後會依比例去計算，與絕對值的變動無關，台股上萬八後，是否個股變常態性大波動，本來就會滾動式檢討。

蔡麗玲表示，處置制度從民國80幾年開始實施，投資人都熟悉。金管會將繼續監視查核，若發現有任何人涉有證券不法交易情事，會依法辦理、維護大眾權益。