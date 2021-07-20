中央流行疫情指揮中心5月中旬升為三級警戒後，一度引發民眾搶購如血氧機、酒精等防疫物資，但消保處表示，衛生福利部尚未開放醫療用血氧機及快篩試劑得於網路販售外，移送1件至食藥署處置；另外還發現有29件販售藥用酒精，但卻涉及聯合漲價、哄抬價格也分別移送至公平會、調查局做後續處置。

消保處簡任消保官王德明表示，防疫期間，消費者基於消毒、環境清潔或防疫需求，對酒精、醫療用血氧機及快篩試劑等防疫類商品的需求激增；消保處針對民眾反映及主動查核方式發現疑似違規案件，移請食藥署、調查局及公平會查處共30件，並提醒消費者，即使是防疫期間，仍應謹慎消費，以維自身權益。

消保處提醒消費者，藥用酒精係屬乙類成藥，業者須經衛生主管機關核准登記並領得許可執照始得販售；至醫療用血氧機及快篩試劑，因均屬醫療用品，業者則須取得醫療器材販售許可證才能銷售。所以消費者在選購時，應注意有無相關登記證明文件及許可字號；另由於現階段衛生福利部尚未開放醫療用血氧機及快篩試劑得於網路販售，消費者更應避免於網路購買，才不致權益受損。

王德明指出，藥用酒精為衛福部公告的防疫物資，若涉有哄抬價格與不正當囤積等情，如一罐市面售價70元的酒精，卻有業者以300、400元等價格販售，將移請調查局查處。如經偵查機關後續認定違反特別條例第12條等相關規定並起訴後，將面臨5年以下有期徒刑且得併科500萬元罰金刑責。