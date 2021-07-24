中央流行疫情指揮中心23日宣布27日起至8月9日全國降為二級警戒，基隆市昨跟進中央政策，宣布開放餐廳內用。考量廟口、愛四路夜市即將復市，基隆市長林右昌今日頒布「夜市加強版10大防疫指引」，包括落實「雙罩一套」、路中禁設攤、禁邊走邊吃及帶環保餐具等。

林右昌表示，針對攤商部分，必須落實「雙罩一套」，口罩、面罩及手套都要戴好，所有店家也都要採全面實聯制，民眾結帳前應出示簡訊給業者確認，再來是烹煮要遮罩，所有烹煮區、用餐區都要以隔板區隔，熟食需有遮罩，並禁止消費者徒手觸碰熟食。

內用座位部分，業者須設置隔板或梅花座，桌與桌之間要保持社交距離，再來是桌椅勤清消，每位消費者用完餐後，店家要立即用消毒水或酒精清潔，才能再接待下一組顧客，此外路中也禁止禁設攤，維持人流動線順暢。

消費者部分，除定點座位區飲食可脫下口罩外，其他時間都必須全程戴口罩，並且禁邊走邊吃或喝，公告場域內也禁脫罩吸菸，同時是市府也鼓勵消費者自己準備環保餐具、隨行杯，不使用共用餐具。林呼籲，民眾來夜市消費時務必遵照指引，業者也會做好準備，毋須擔心。

「我們並非沒條件鬆綁！」林說，基隆於1個月前就已出現0確診，顯見基隆疫情受到有效控制與管理，當中央宣布從三級降到二級時，市府並非無條件就放寬，而是在二級警戒的管制下，針對防疫重點進行加強管理，並在防疫前提下照顧市井小民的生活。

不過，由於雙北都禁止內用，多次強調北北基桃生活圈的林右昌，也被民眾批評是雙標。對此林則回應，市府已制定非常清楚的指引來引導民眾，若在基隆做得成功，或許可以提供給全國其他夜市參考，相信這套做法可以運作的很順暢。