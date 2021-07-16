長榮航(2618)今天股東會通過長榮航太科技釋股規畫，預計朝上市之路邁進。長榮航指出，第4季客運看法抱持審慎的態度，將隨時注意各國疫苗施打進程及解封動態，做好客運復甦的準備。而面對後疫情時代來臨，因諸多防疫措施將導致營運成本增加，恐怕會反映在機票售價上。

長榮航太科技為為增加其股票流通性並合理反映股權價值及拓展未來多元籌資管道，藉以強化公司治理，規畫其股票申請上市。未來長榮航及所有子公司與關係人總計持有航太股份不得超過其發行總額70％。

今年依舊貨運表現遠遠優於客運，長榮航今年上半年貨運營收345億元，年增66.6％，載貨量41.7萬噸，年增41.4％，貨運承載率為95％。貨運運能方面，上半年與去年同期比較，增加23％，與去年下半年比較，增加0.7％。下半年隨3架777F貨機陸續交機，長榮航預期貨運運能將維持成長，因應市場供需，將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網。

對於航空貨運運價，根據國際航空運輸協會預估，2021年的貨運運量將回復到2019年的水準，長榮航認為，在客運市場明顯復甦、客機腹艙艙位大幅增加之前，亞洲往歐美艙位供給仍不足應付需求，貨運運價可望維持在相對高檔。海轉空需求則仍須關注海運艙位與貨櫃供需後續發展狀況。

面對後疫情時代來臨，即使國門重啟、境管鬆綁，然航空相關產業勢必持續調整服務方式，融入防疫概念，許多防疫措施將導致營運成本增加，如防護設備採購、值勤時間拉長導致人力成本增加、機場相關設施使用費等，長榮航空認為，機票售價將有可能調漲。