美國出手查運價，美國聯邦海事委員會（FMC）計劃對在美國市場營運的九大貨櫃輪航商向客戶收取貨櫃滯箱和滯港費（D&D），及港口擁堵等費用進行審計，九大航商包括馬士基、地中海、中遠、達飛、長榮、赫伯羅特、ONE、HMM、陽明海運等。

FMC已啟動「船舶運營公共承運人審計計畫」（Common Carrier Audit program），將評估由於無法提取或歸還貨櫃而產生的額外倉儲費。每家運營商需任命一名董事總經理對審計作出回應，並每月向監管機構提供最新資訊。

這個審計團隊將加強與承運人就供應鏈的營運挑戰進行對話，如果發現被禁止的活動，委員會將採取適當行動，審計過程收集的信息可能也會導致FMC法規和行業指南的變化。

FMC表示，將對參與審計的航運公司進行分析，以查明是否利用他們市場支配力向托運人收取過多的滯箱費和滯港費。此外，審計還可能包括計費、上訴程序、處罰評估和任何承運人其他限制性的相關做法。

FMC審計對象是美國貨運市占最大的貨櫃船公司，包括馬士基、地中海航運、中遠海運、達飛輪船、長榮、赫伯羅特、ONE、HMM、陽明海運等。