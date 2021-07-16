科技股領跌及新冠疫情影響，16日日經跌破心理關卡兩萬八千點。早盤結束時，日經指數收27,974.72點，下跌304.37點或1.08%。東證收1,934.53點，跌5.08點或0.26%。

最新統計指出，東京每日新確診者增至1,308位，創元月以來最高，日本民眾亦對東奧期間可能促使新變種病毒肆虐而產生恐懼。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，目前每日新增病例，已超過5月份第4波疫情高檔，這是元月以來所不曾見到的，疫情要迅速降溫估計很難，故日本景氣復甦腳步可能將延遲下，致日股大跌表態。

在零組件方面，競爭對手台積電將在美國與日本建立新廠，並擴大中國大陸產能後，晶片製造商愛德萬測試與東京威力科創分別跌3%與2.2%，

相機製造商Nikon和奧林巴斯分別跌2%與1.8%，索尼也跌2%。

日經內，跌幅最大的是衛采，下跌9.7%。市場傳出，一些大型醫院拒絕使用類似衛采與美國Biogen合力開發的治療愛滋海默症用藥。

旗下有Uniqlo平價品牌的迅銷，15日下修財測後，股價跌3.8%。

索尼是東證核心30中跌幅最大的一檔。未列入日經指數的任天堂，也是表現最差的公司之一，股價下跌1.4%。同時，軟銀集團也跌0.8%。

東證指數中，礦業類股連兩天都是跌幅最大的，因原油價格續跌拖累，因此下跌1.5%。衛采重挫拖累醫藥產業跌1.4%，至於精密機械製造商也跌1.2%。