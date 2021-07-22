烏干達20歲的舉重選手賽提雷科（JuliusSsekitoleko）日前在抵日隔離期間，於旅館房間留下一張字條稱「我想留在日本工作，不想回國」後前往名古屋，而在失聯4天後，賽提雷科被尋獲，本想申請難民待在日本，經過勸說後已於21日晚間回國。

代表烏干達參加東京奧運的舉重選手賽提雷科，上周隨隊抵達日本後，16日隨即自旅館落跑，20日在三重縣尋獲。他在離開旅館前曾留下紙條，寫下「不想回到生活困難的國家，想在日本工作」，隨即不知去向。

失聯4天後，賽提雷科被尋獲，21日晚間回國。（圖／達志／美聯社）

身為烏干達舉重項目的替補選手，賽提雷科6月隨團飛抵日本，7月16日當天午間，他應該在飯店接受核酸檢測，卻遲遲未露臉，直到工作人員到他房內查看，才發現早已不見人影。

有目擊者表示，他先前在飯店附近的車站購票，隨後搭車前往新大阪車站，轉乘新幹線赴名古屋，接著來到岐阜縣，後來又跑到三重縣。由於名古屋當地約有150名烏干達人定居，猜測他原先是打算前往當地尋找同鄉援助。

失聯4天後，賽提雷科被尋獲，21日晚間回國。（圖／達志／美聯社）

賽提雷科20日在三重縣四日市被警方發現，身上帶著有姓名與照片的證件，大阪府泉佐野市的工作人員接獲通報後，隨即將人接回大阪。日媒報導，賽提雷科這幾天多次表示想申請庇護，但在東京警察局和烏干達代表團團長勸說之後，他改變想法，表示願意回國。賽提雷科在21日晚間於成田機場乘班機，經卡達回國，報導指他在機場並未回答關於記者的提問，但他對同行的集訓營同仁和機場人員表達謝意。

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