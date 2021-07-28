基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤近日關注東京奧運賽事，並發文恭賀奪牌選手，但卻被眼尖網友發現「連選手名字、對象都搞錯」。民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今日於線上記者會緩頰「大家出發點都是善意」、「小編忙中有錯，要再加油」。

我國桌球選手鄭怡靜、林昀儒在東京奧運拿下桌球混雙銅牌，陳柏惟第一時間在臉書發文祝賀，卻將「鄭怡靜」寫成「蘇怡靜」，在被網友發現後才做修改。

我國舉重選手郭婞淳勇奪東奧女子59公斤量級舉重金牌，並創下奧運紀錄，吳思瑤昨天在臉書粉專祝賀，卻註明為我國另一名舉重選手陳玟卉，並在臉書發文恭賀「陳玟卉」奪牌，引發PTT鄉民傻眼「奧運4年1蹭也能蹭錯」，目前粉專也已修改，但早就被網友備份。

今日記者會上回應媒體提問時，在場的民進黨立院黨團書記長羅致政還笑了兩聲「嘿嘿」。黃世杰則幫忙緩頰表示，這次的奧運，國人都很關心，很多立委都在關注，也有發生祝賀文筆誤的狀況，可能是同一天有很多賽事，以致忙中有錯。

黃世杰說，大家出發點都是善意，為選手加油，最重要的是心意讓大家感受到。吳思瑤今日受訪時則回應「想撞牆、挖洞跳下去。」