A czo tu się odpoliczkowało w ogóle?! pic.twitter.com/mX2r9rMMTA — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) July 27 2021

東京奧運柔道女子63公斤級的賽事27日登場，來自德國的選手特拉潔多斯(Martyna Trajdos)在與匈牙利選手厄茲巴斯(Szofi Ozbas)對戰前，卻慘遭男教練抓住衣襟猛晃身體，隨後更賞給特拉潔多斯左右開弓兩耳光。影片傳出後，不少鄉民對教練發起討伐之聲；對此，特拉潔多斯賽後在IG上澄清，這一切都是誤會，這是「鬥魂注入」的儀式，是她主動要求的，請不要責怪教練。

影片中特拉潔多斯表情凝重地走向賽場，隨後在賽場前駐足並轉向教練。此時教練雙手揪住她衣襟猛烈晃動她身子，隨後更左右一巴掌打在特拉潔多斯臉上，而特拉潔多斯只有點點頭，隨後向賽場敬禮再出賽。

這段影片在網路上瘋傳，不少人質疑教練根本是虐待狂，用不正當的肢體暴力教育選手。不過，特拉潔多斯在IG上為恩師普薩(Claudiu Pusa)喊冤，「別擔心，這是我在戰鬥前的精神振奮儀式。我的教練只是在做我要他做的事情，好讓我振作起來」。

現年32歲的特拉潔多斯為女子63公斤級選手，曾拿下2015年與2020年歐洲柔道錦標賽的金牌與銅牌。雖然教練「鬥魂注入」，但最終特拉潔多斯被對手以一記大外卷拿下半勝，止步於32強。她也幽默的自嘲，「可能教練打得還不夠大力」。

至於她的對手厄茲巴斯則順利打入16強，卻慘遭26歲義大利選手森特拉齊奧（Maria Centracchio）淘汰。森特拉齊奧最後拿下銅牌。