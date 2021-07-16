柯文哲最新說明

黃珊珊說明站前地下街K區出現確診者狀況。

台北市昨(15日)公布有確診者到過內湖IKEA（宜家家居）、Costco（好市多），因此從15日暫停營業至17日，而內湖家樂福也驚傳有確診者足跡，今(16日)緊急暫停營業1天大清消。而台北市政府下午公布3例確診個案足跡，分別是案15432、案15443與案15458，其中一人為公車司機。市長柯文哲下午在防疫記者會中說，目前為止北市社區感染還是英國變種病株，事實上這段時間發現防疫旅館發現很多Delta病毒，靠嚴格邊境防治，不然Delta是世界主流病毒種，不小心還是會進入社區。

柯文哲說，這幾周打AZ疫苗，有疫苗就打了，不要還要想等莫德納，大家要上去預約，有機會就打，不要想東想西，有機會盡速施打，不要挑三揀四，保護自己也保護別人。

關於北車站前地下街（K區）確診狀況，副市長黃珊珊說，一開始發生在聯通道附近，後來是便利店跟速食店，的確有交錯，7/13主動進行造冊篩檢，7/15起全面封閉至7/18，看起來是職場接觸，總共有5例確診者。

至於疫苗混打一事，柯文哲說，目前台灣疫苗供應相當不穩定，未來兩三周只能打AZ，如果不允許混打，很多時間上配合會完全失去機動性，雖然沒做幾萬人大規模實驗，但WHO也沒說不能混打，是說沒有推薦，學理上先打AZ再打莫德納、BNT可以，倒過來沒有比較好，中央要想想看供應不穩定，也許可以允許AZ以後是莫德納、BNT，AZ打AZ也可以，讓台灣打疫苗有機動靈活性。