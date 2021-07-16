根據《財訊》報導，不久前，陽明公布5月每股大賺3.15元之後，市場上的航海王們士氣大振，卻沒想到，7月7日與8日兩天，貨櫃三雄股價劇烈震盪，股價上天下地走幾回，皮皮剉的投資人都在問「難道要被割韭菜了嗎？」、「航海王會不會變成鐵達尼？」

《財訊》報導指出，面對股價高檔激烈震盪，專家紛紛跳出來預警，儘管貨櫃三雄業績還在高峰期，多頭不會輕易結束，但是近期有三大警訊，投資人若是沒有充分的認知、充足的資金與膽識，切莫輕易進場追價。

第一個警訊，這一波航運股漲幅超過10倍，市值更衝上兆元大關，慎防大戶趁利多高點出貨。

資深分析師杜金龍以他多年觀察台股經驗解釋，貨櫃三雄利多出現重摔，是主力故意為之，因為波段獲利達標。以長榮為例，6月16日爆出101萬張的天量，主力進貨的訊號，到了7月7日長榮一張可以賺10萬，達到滿足點，自然是趁利多出脫。

根據《財訊》報導，若透過券商分點觀察，也可以見到大戶大量出脫長榮的認購權證，像是元大端南，7月以來短短5個交易日，就大量出脫長榮的個股權證入帳1.25億元。

第二個警訊，期交所出手 提高長榮個股期保證金一倍。7月7日，期交所針對航運股出了重手，由於航運股單日震幅過大，為了保護投資人起見，將長榮個股期、選擇權保證金調高一倍，原始保證金從20.25%，提高至40.5%。期貨老手見狀指出，這就像打壓房地產時，拉高自備款成數，對於市場上的動能絕對有直接的衝擊。

第三個警訊屬於短線的不確定因子，也就是陽明的30萬張私募，恐怕在短線上直接衝擊航運股行情。

《財訊》分析，這一次陽明的私募案，9成是洽特定人，1成為由陽明員工認購，本就已經讓廣大的小股東氣憤不已。重要的是，這筆私募案的定價，按過去法規常見情況為訂價日前的3、5、7日其中一個營業日的收盤價，以算術平均數9折作為參考價。市場傳言，將在7月中下旬進行交款，這30萬張以9折價格購入的私募股票，勢必有人會在市場上進行放空，以進行10%套利鎖單，對陽明股價有著壓力。

此外，股市老手也分析，此刻陽明若股價出現太大的波動，恐怕又將進行分盤交易，這時候將無法消化這筆私募龐大的套利鎖單，所以，聰明的資金這時候也只能低調一些，讓陽明股價平緩一些，以避免出現分盤交易的情況。