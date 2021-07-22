台股周四（22日）在電子股領軍下，盤中一度漲逾200點，聯電、鴻海順利在盤中填息，終場上漲113.54點，收在17572.33點，但貨櫃三雄長榮、陽明以及萬海持續跌勢，除萬海尾盤急拉翻紅之外，長榮、陽明分別重挫逾7%、8%，貨攬業者台驊控股午盤後股價急拉收漲近8%，晚間公告今年1月中旬至今買進陽明4900張，均價落在60.3元。

日前陽明現增案因股價震盪，引發市場關注，主辦承銷商元大證券15日宣布，已經與其他協辦承銷商共同完成增資案，增資新股16萬張陽明股票將於7月20日掛牌上市。

台驊控股董座顏益財看好航運產業長期發展，更提出16字箴言「一張不賣、奇蹟自來，反向加碼、綿延不絕」，陸續在2017年參與陽明現增、私募，去年12月、今年1月航運急挫之際都進場加碼，5、6月台灣疫情爆發也力挺陽明，卻在這次現增案放棄認購。當時台驊公告，因為現增認購價182元，高於繳款日（7／15陽明股價）之市價，公司以不臆測未來股價波動為前題，站在保障公司股東權益的考量下，決議不參與本次陽明海運現金增資認購。

不過，顏益財改以個人投資人身份參與認購。

陽明股價在15日繳款日收在179元，但隔日股價走高，收在188元，顯示認購單位不少持抱持寧願買貴、不願錯過認購陽明新股，但在20日新股上市後，股價狂跌，截至22日收盤，陽明股價本周重挫超過25%。

台驊周四晚間公告，今年1月18日至7月22日間，取得陽明股票合計4900張，每股平均價格為60.3元，交易金額為2.95億元，取得目的為財務性投資，提高資金使用效益。

根據公告，台驊持有陽明股票超過1.91萬張，交易金額為2.95億元，其中1萬張為私募普通股，尚未公開發行。