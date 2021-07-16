搶微解封旅宿商機，台北美福推出多款住房優惠專案，首推「寵愛1+1．解封加倍送」住房專案，雙人入住行政客房，買一晚再送一晚，每人每晚只要2745元。另外館內七大主題餐廳餐點亦結合客房包裝「好味町plus美福Stay」住房專案，持消費好味町的滿額發票，即可加價2800元使用客房六小時，或加價4800元住滿24小時。同時在疫情期間業績顯著成長的飯店線上購物平台，亦針對購買「節慶專區」內商品的消費者推出加購客房優惠價。

台北美福的「Go購美福好味町」在華麗的大廳陳列販售七間不同主題餐廳的外帶美饌，開闊的空間能夠確實保持每位賓客間的社交距離，即日起消費者憑「Go購美福好味町」消費滿1600元之發票，即可於活動期間內加價2800元使用行政客房六小時。夜宿美福，直接加價4800元住滿24小時。也可選擇「打包好味」住房專案，雙人入住行政客房，每晚4880元，再贈「Go購美福好味町」消費金600元，翌日早晨於客房內品嚐精緻的雙人早餐，吃飽喝足後，下樓逛逛「Go購美福好味町」，打包好味，讓美味延續到家中。

台北美福推出「寵愛1+1．解封加倍送」住房專案，買一晚再送一晚的激省好康，入住定價16170元的行政客房，雙人同行，每人每晚僅需2745元。除此之外，不讓疫情破壞值得紀念的日子，同步推出「歡慶住福」住房專案，凡於「美福Go購」官方線上購物平台的節慶專區消費，預訂精緻蛋糕或絢麗花束，即可以4880元加購行政客房乙晚。