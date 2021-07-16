台南婦人於雞籠山三點附近滑倒腳骨折，消防人員出動救護車、四輪傳動小貨車接駁救援。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南婦人於雞籠山三點附近滑倒腳骨折，消防人員出動救護車、四輪傳動小貨車接駁救援。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南一64歲婦人16日趁著微解封，至白河雞籠山踏青，豈料下山時於三角點涼亭附近不慎滑倒，右小腿開放性骨折，消防人員出動救護車、四輪傳動小貨車前往救援，下午13時25分到達涼亭，把婦人接駁下山至柳營奇美醫院救治。

台南市政府消防局表示，中午12時47分接獲報案，指雞籠山三角點涼亭處有婦人右小腿開放性骨折，立即派遣關嶺消防分隊出動救護車及四輪傳動小貨車、消防人員4名前往救援。

由於山區路小又滑，救護車無法直接到達三角點涼亭，救護人員中間換搭四輪傳動小貨車至三角點涼亭，將婦人骨折處固定後搬運至小貨車接駁救援下山救治。

台南市消防局表示，目前正值疫情微解封，民眾紛紛前往戶外踏青，但山區常發生午後雷陣雨，造成地面泥土落葉溼滑，消防局第一大隊大隊長石家源呼籲民眾上山踏青務必遵守防疫相關措施，並穿著防護器具、登山杖、雨具及止滑性較佳登山鞋，以避免意外事故發生。