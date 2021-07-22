塵土青苔堆疊紅磚牆面 百年隧道「去角質」恢復容光

台中市后豐鐵馬道9號隧道建於1908年，全長1.2公里，結構保持良好，但牆面堆積厚重塵土，加上青苔覆滿紅磚，環境長年潮濕幽暗。台中市觀光旅遊局利用疫情三級警戒封閉期間，進行牆面清洗及補強施工，去除牆面、紅磚上的老廢物質，恢復百年隧道的磚牆原貌。

后豐鐵馬道為台鐵舊山線改建而成專用型自行車道，由9號隧道串接東豐綠廊。9號隧道為磚砌結構，完工於1908年，至今有113年歷史，全長1.2公里，是舊山線9座隧道中最長的隧道，北口、南口各題有「潛行不窒」、「氣象雄深」，為日人開鑿時留下的印記。

台中市觀旅局指出，9號隧道因長年堆積厚重塵土及佈滿青苔，嚴重覆蓋既有紅磚牆面紋路；為恢復隧道舊貌，利用疫情三級警戒封閉近2個月期間，進行隧道牆面清洗及破損剝落處補強工作，優化工程已於日前完成，盼在疫情緩解後，提供遊客更優質的遊憩環境。

觀旅局表示，因應國內疫情趨緩、三級警戒適度鬆綁，台中市部分自行車道及登山步道等旅遊景點有條件解封。9號隧道北端出口附近夫妻樹廣場周邊，目前進行環境維護及植栽工程施工中，提醒遊客經過時，切勿逗留快速通過，如因施工造成不便，敬請民眾見諒。

觀旅局提醒，目前三級警戒仍在，自行車道及登山步道雖有條件解封，防疫仍不可鬆懈，再次呼籲大家外出應落實全程戴好口罩、保持社交安全距離、不群聚，確實做好個人防疫。