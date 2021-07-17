彰化縣16日公布新增1例確診，為31歲男性，感染源不明，曾經到屏東出差；新出現的不明感染源讓民眾人心惶惶，深怕疫情又再次擴散，對此，藥師林士峰就表示，台灣目前的疫情太過於執著「清零」，以至於各縣市不敢將感染源說得太死，深怕問題是出在自己的縣市，但是他認為，這才是目前台灣疫情難以根除的最大原因。

林士峰16日晚間在臉書表示，看到彰化和屏東互為感染源甩鍋的新聞；不知道從什麼時候開始，各縣市非常的在意自己領地驗出了幾例本土案例，社會輿論的風向帶向批抨案例比較多的縣市，而其實這樣的評論方式不對，會讓各縣市在篩檢病例時，不敢更積極的處理。

林士峰指出，5月的時候，大量無症狀的感染者就已經進入社區內，甚至指揮中心的李秉穎醫師也證實過，

台灣去年發生過十次本土感染病例。而台灣篩檢的人數比起世界各國是相當低的，這大概也可以解釋為什麼台灣病例的死亡率特別高，因為分母不對，有症狀的比例不對，ㄧ般無症狀的感染者在現行台灣檢驗的制度以及社會氛圍下，很難被抓出來。

林士峰認為，大量無症狀感染者進入社區之後，各縣市要追求的不是虛幻的加零，而應該是一旦出現感染者，就要定點普篩，在還沒達到群體免疫之前，要把社區隱形傳播鏈透過較大規模的篩檢，才能把黑數抓出來，而現在互相攻擊以及甩鍋其他縣市的社會氛圍，正是過於追求加零之後，妨礙防疫的主因。