大多數人都很注重穿搭，但是真正擁有搭配品味的人卻寥寥可數。星座運勢網站「星座漫畫」分享，天秤座、天蠍座、獅子座的女人穿搭品味最好，她們知道自己適合怎樣的風格，能將單品巧妙搭配，用衣著幫自己的外貌加分，是大家眼中的穿搭範本。

▍第三名：天秤座

天秤女通常外貌條件都不錯，她們擅長社交，舉止優雅，適合走清新路線，她們的審美觀很高，搭配衣服十分有品味，天秤座受到金星守護，金星代表風格和吸引力，讓天秤女的美感特別高，她們不但擁有很高的顏值，又很會打扮，整個人充滿魅力，因此桃花運總是非常旺。「北一女神」蔡瑞雪就是天秤座，外型甜美的她常在IG分享美照，往往能吸引上萬網友點擊愛心給予好評。

▍第二名：天蠍座

天蠍女充滿魅力，通常擁有健康、性感的身材，她們是天生的衣架子，無論什麼衣服穿在她身上都看起來很高級，就算是平價的衣服也能被她穿出氣勢。天蠍女追求生活品質，選衣服的品味也非常好，她們大多適合簡約時尚風，能將她們與生俱來的神祕感襯托得更有魅力，讓人一眼難忘。知名韓國演員全智賢就是天蠍女，常在IG看到她穿著款式簡單的素色上衣，就襯托出女神氣質。

▍第一名：獅子座

獅子女非常愛面子，會努力維持身材，絕不讓自己的外貌走樣，她們不服輸的個性也展現在穿搭上，買衣服時不在乎價格多少，只要看起來夠華麗、夠流行、夠有氣勢，能夠幫自己的外表加分，她們刷卡時完全不心疼，反正錢再賺就有，無論如何都不能讓自己丟臉，她們衣櫃集結了精心挑選的單品，加上她們的高品味，每天都能穿出令人眼睛一亮的完美穿搭。知名韓國女星李聖經就是獅子座，常可看到她在IG分享自己的時尚穿搭。