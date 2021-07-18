東京奧運開幕倒數5天，東奧籌委會表示今天（18日）新增10位大會相關人員病毒檢測陽性，其中兩位是進駐選手村的外國選手，也是選手村首度出現確診，不過官方為了保護個資沒有公佈是哪一國選手。

日本媒體指出，進駐選手村的選手中，兩位確診者都是昨天採檢，目前被隔離在檢疫旅館，除了2位選手，還有1名國際媒體、1名外包商的工作人員及5名奧運相關人士。

此外，先到日本鹿兒島集訓備戰的南非橄欖球代表隊，1位40多歲的隨隊工作人員在17日搭機從東京前往鹿兒島過程中檢測結果出爐，收到陽性反應報告，一抵達就被送往當地醫院隔離。

南非橄欖球代表隊13日抵達東京成田機場，因為同班機旅客中有人在機場快篩採檢結果陽性，全隊只能先留在東京觀察3天才能移動，全隊17日再搭機移動到鹿兒島，因為其中1位人員在民間機構做的篩檢，在移動途中結果才出來是陽性，因此該人員一下機就被送往鹿兒島市的醫院，全隊預定的訓練行程也必須先取消，同樣要先留在飯店內觀察，並確認是否有其他密切接觸者。