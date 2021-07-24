東京奧運23日開幕儀式之後，英國作家摩根(Piers Morgan)隨即在《每日郵報》大力吐槽：「我張開嘴不是要罵人，是在打呵欠。」摩根批評開幕表演無聊、沉悶，令人昏昏欲睡，即使日本要塑造出疫情下的悲壯與團結，但空蕩蕩的體育場被摩根比喻為「像是年度歐洲歌唱大賽，一群爛歌手代表自己的國家，觀眾席坐著寥寥幾位西裝筆挺的老屁股。」

摩根稱讚2016年里約奧運、2012年倫敦奧運的開幕充滿活力與歡樂，但是東京奧運在搞什麼呢。「看著一個傢伙原地跑步可以震懾靈魂嗎？看著運動員對著6萬8000個空座位上的假臉揮舞旗幟就是說不出的怪異。」

不開放觀眾是因為疫情，摩根批評既然有疫情就不該辦比賽，往年奧運也因為戰爭而取消過幾次，不是沒有前例。日相菅義偉宣稱在疫情之中舉辦比賽具有重大意義，摩根嘲笑豐田汽車躲得遠遠的，因為豐田不敢得罪反對奧運的70%日本民意。摩根也質疑疫情造成的不公平，像是英國射擊選手安柏希爾(Amber Hill)就因為染疫無法參賽，還有一些擔憂疫情退賽的好手，等於是給別國撿了便宜。

網友回應表示「奧運的主角始終是運動員」，開幕式即使不好看也不會有任何影響。但也有英國網友批評國際體壇實力差距愈來愈大：「奧運就是美國、中國、俄羅斯選手舒展肌肉的練習場而已。」