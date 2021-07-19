咖啡是不少人每天必喝的飲品，除了能提神外，如今有新研究也發現，每天喝咖啡，還有護肝的作用，可降低罹患慢性肝臟疾病的風險；另一項新研究，更發現喝咖啡可有效降低10％新冠肺炎感染風險。

●咖啡不只提神醒腦 還能護肝

英國南安普敦大學和愛丁堡大學的研究團隊，分析了近50萬名受試者的數據，在考量BMI、飲酒及抽菸等因素後，結果發現，與不喝咖啡的人相比，喝咖啡的人罹患慢性肝病的風險降低了21％，罹患慢性肝病或脂肪肝的風險降低了20％，慢性肝病導致的死亡風險也降低49％。

研究結果顯示，一天3～4杯咖啡效果最好，但仍需視個人情況酌量飲用。「咖啡隨處可見，我們從研究中獲得的好處，可能表示咖啡可以為慢性肝病提供一種可能的預防性治療，」研究作者奧利弗．肯尼迪（Oliver Kennedy）說。

不過值得注意的是，居然不限咖啡的種類以及有無含咖啡因，都具有同樣好處，研究人員指出，這意味著可能有多種化合物協同發揮作用。這項研究發表在《BMC公共健康期刊（BMC Public Health）》。

無獨有偶，近來還有另一新研究發現，喝咖啡可以有效降低10％感染新冠肺炎的機率，對於愛喝咖啡的民眾來說，是另一個好消息！

●美國研究：喝咖啡可降染新冠肺炎風險10％

新冠肺炎蔓延全球，許多科學家也致力研究，如何透過日常飲食抗疫、降低新冠肺炎感染風險，如今一項發表於《營養（Nutrients）》的最新研究指出，每天喝2～3杯咖啡，能有效降低10％感染新冠肺炎風險。

美國西北大學（Northwestern University）的研究團隊透過分析英國人體生物資料庫（UK Biobank）4萬名英國成年人的日常飲食，包括每天攝取咖啡、茶、加工肉品、紅肉、蔬果等，探討飲食及新冠病毒間的關聯。

營養和免疫息息相關，研究人員發現，多喝咖啡、多吃蔬菜，少吃加工肉品，可以降低染疫風險，特別的是，吃不吃紅肉並不會增加染疫機率，並沒有和加工肉品一樣，發現較高的染疫風險。

研究顯示，喝咖啡與發炎指標有關，而這些指標也跟新冠肺炎嚴重程度和死亡率有關係。咖啡有抗氧化、抗發炎的特性，因此能增強免疫系統，有助預防病毒，每天至少喝1杯咖啡，就能將染疫風險降低10％。研究團隊也鼓勵民眾可透過喝咖啡、多吃蔬菜、少吃加工肉品來幫助自己日常防疫。

但要注意的是，雖然喝咖啡好處多多，仍要適量飲用，尤其是對咖啡因較敏感的族群應特別留意，免得提神保健的好處沒得到，反而賠了健康。