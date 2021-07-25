國內7月27日將降為二級疫情警戒，除了雙北外，大多縣市都有條件開放內用，雖然疫苗覆蓋率逐漸提升達到26%，但中山附醫兒童急診主任謝宗學表示，疫苗對病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好，特別是印度Delta變異株，一旦Delta入侵台灣、感染人數暴增，母數增加的結果將使重症人數暴增，直接導致醫療崩潰。

國內截至昨天(24日)至少施打一劑的疫苗覆蓋率已經超過26%，只用兩個多月的時間，在不封城的狀態下，控制爆發中的社區疫情。謝宗學在臉書表示，隨著疫苗覆蓋率提升，很擔心接種疫苗後民眾會鬆懈個人衛生防護，從這幾天的群聚事件，證實即使完成疫苗接種後，仍可能會染疫。

謝宗學說，越來越多研究資料顯示，疫苗對於預防住院率和降低重症率效果卓越，但是對病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好，特別是印度Delta變異株，幸好根據目前的資料，雖然Delta傳播能力超強，但重症率沒有明顯增加，只是一旦感染人數暴增，即使重症率不變，母數增加的結果將使重症人數暴增，直接導致醫療崩潰。

謝宗學表示，7/27鬆綁防疫層級後，將逐步恢復正常生活，少數的本土確診案例或零星群聚事件，可能會反覆出現，完全清零的機會極低，但他認為只要邊境管制得宜，印度Delta變異株沒有進入社區，即使疫情回溫也能很快控制。提醒「前事不忘，後事之師」，降級、鬆綁只是開始，只要能記取教訓，堅守防疫原則，一定能一邊和病毒共存，一邊回歸正常生活。