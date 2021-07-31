國民黨立委陳玉珍。(圖/本報資料照)

國民黨30日召開「疫苗狂缺 內需急崩 發現金卡實在」記者會

全台疫苗存量不足，部分地方政府紛紛宣布暫停施打。衛福部長陳時中日前則回應，「本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快」。國民黨立委陳玉珍昨在臉書痛批，「只有民進黨政府官員不斷堅稱『台灣疫苗配送足夠』、『疫苗夠了，只是時間問題』，難道蔡政府官員跟百姓活在不同的世界？」

陳玉珍在臉書提到，疫情嚴重衝擊之下，人民生活艱辛，但政府官員卻整日只會麻痺百姓，到底何時可以打得到疫苗？何時可接種第一劑？何時又可接種第二劑？這些質疑聲浪代表的正是現階段疫苗數量根本不夠，施打順序混亂。

不只如此，由於疫苗不足，施打覆蓋率未能達全體免疫，陳玉珍直言，各行各業哀鴻遍野，失業率不斷攀升，「紓困4.0」預算早已三讀通過，行政院卻只想著複雜且成本高的紓困方案，呼籲應該採用直接、有效、及時雨的紓困方式，就是普發現金1萬元。

另外，陳玉珍昨在國民黨記者會中也提到，受到疫情嚴重衝擊之下，人民生活艱辛，但官員卻事幹話連連，每天都接到選區民眾詢問，何時可以打得到疫苗，包括何時可接種第一劑和第二劑的時間，疫苗真的夠了嗎?反觀行政院長蘇貞昌曾說「疫苗的量足夠國人施打」、指揮官陳時中說「疫苗夠了，只是時間問題」，難道官員跟百姓活在不同的世界？活在平行時空？

陳玉珍指出，疫苗足夠了嗎？國民黨團一再要求疫情指揮中心公布第二類施打名單，也籲第二類接種對象，將手臂獻給國產高端疫苗，不要和人民搶打經過國際認證的疫苗。