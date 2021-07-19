「看似美味巧克力、小熊軟糖等點心，卻可能混毒！」中市第一警分局今年推動青春專案，找來電視劇「戲說台灣」演員周又珈拍攝犯罪宣導短片，提醒青少年新興毒品無孔不入，警方緝查時發現巧克力、小熊軟糖， 甚至咖啡包、果凍遭滲入毒品，要遠離不正當場所，不接受來路不明的食物。

受疫情影響，台中市警察局第一分局今年推動暑期青春專案無法進入社區宣導，轉為透過網路及即時通訊軟體宣導，舉辦線上抽獎、網路寫生比賽等活動，並透過遠距教學課程辦青春專案專題講座，並與藝人周又珈合作拍攝宣導短片，提醒青少年朋友青春不留白，也不應染黑、染黃，勿陷新興毒品、幫派犯罪集團等圈套，而從事詐騙、色情等犯罪行為。

周又珈在短片中指出，根據警方統計分析，台灣吸毒人口有年輕化趨勢，尤其新興毒品無孔不入，警方緝查時發現有看似美味的點心竟卻混毒，例如巧克力、小熊軟糖等，甚至咖啡包或是果凍裡面發現滲入2種以上毒品。

周又珈並強調，很多新興毒品的包裝精美，讓年輕人好奇而嘗試吸食，提醒青少年朋友在暑假期間遠離不正當場所，不要接受來路不明的食物。此外，詐騙集團的手法日興月異，呼籲青少年不要被騙或受利用淪為車手，如果被查獲將得不償失。

第一警分局表示，希望藉由網路媒體傳播的力量，傳遞維護青少年青春與健康，也希望家長多關注青少年朋友，拒絕各種新興毒品誘惑、遠離非法幫派組織或集團，勿因貪念報酬落入圈套，造成一輩子無法抹滅的傷害與遺憾，才能「快樂學習，健康成長」。

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