（義享時尚廣場19日進行全館消毒作業。圖／義享時尚廣場提供）

義享時尚廣場18日晚間9時20分，接獲高雄市鼓山區衛生所通知，為配合防疫政策，該廣場將於明日7月19日全日暫停營業一天，進行全店消毒作業，以持續提供顧客及同仁安心安全的購物環境，與全民一同防疫。

義享時尚廣場表示，19日館內閉館進行消毒作業，是依據衛生局通知請進行消毒，目前商場並未得知具體原因，一切等衛生局公佈為主，如有造成消費者不便之處，敬請諒解。