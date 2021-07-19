義享時尚廣場19日暫停營業 進行全館大消毒 10:202021/07/19 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義享時尚廣場19日進行全館消毒作業。 （圖／義享時尚廣場提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （義享時尚廣場19日進行全館消毒作業。圖／義享時尚廣場提供） 義享時尚廣場18日晚間9時20分，接獲高雄市鼓山區衛生所通知，為配合防疫政策，該廣場將於明日7月19日全日暫停營業一天，進行全店消毒作業，以持續提供顧客及同仁安心安全的購物環境，與全民一同防疫。 義享時尚廣場表示，19日館內閉館進行消毒作業，是依據衛生局通知請進行消毒，目前商場並未得知具體原因，一切等衛生局公佈為主，如有造成消費者不便之處，敬請諒解。 建國假日花市微解封復業 首日午前進場2000人 微解封首個假日 北中南遊樂園人潮回流 #安心 #義享時尚廣場 #消毒作業 #暫停營業 #全館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微解封周末 500遊客衝清境農場 搶看綿羊秀 12:452021/07/17 生活 北市確診者出沒內湖賣場 黃珊珊曝個案Ct值僅16.8 16:482021/07/17 生活 台南市文旦大賽19日報名開跑 柚農準備大顯身手 19:062021/07/17 寶島 微解封第一個假日 花蓮東大門夜市湧入2000多人 攤商心情卻矛盾 22:122021/07/17 生活 台日友好＋東奧效應 東京置產只差解封臨門一腳 09:002021/07/18 房產達人 台東高中職以下教職員工 提前打疫苗 04:102021/07/18 地方新聞 悶壞了！微解封第一個周末 家長帶小孩衝樂園 11:232021/07/17 寶島 疫情影響!北市「這些」商家 可線上申辦房屋稅率調降 10:122021/07/18 房市新訊 慘！建國花市復業 僅2成攤位 04:102021/07/18 地方新聞 彰化確診者曾至屏東 縣府急消毒 04:102021/07/17 地方新聞 台東縣3300位高中職以下教職員 今天施打疫苗 18:162021/07/17 生活 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 OPEC＋圓滿落幕油價大跌 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾擬併格芯打台積真有效？專家驚爆恐怖後果 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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