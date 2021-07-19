發生在今年4月的台鐵太魯閣列車交通事故的不幸事件，交通部昨日公布調查報告。時力立委王婉諭今日表示，報告早在5月21日就已完成，結果交通部遲不公開，7 月 6 日跟死傷者家屬的會議，也完全不提報告的事，這樣欺騙受難者家屬，難道不可恥？

王婉諭指出，報告早在 5 月 21 日就已經做好，交通部卻以要等運安會的調查報告出爐後再一併公布，十分荒謬，兩份報告本來就能分開獨立，這種做好卻遲不公開的行為，根本無視家屬等待真相的焦慮。

王婉諭說，報告指出，早在去年 3 月，稽查就已指出該工地圍籬、護欄、防墜措施不足，不符合規定。但最後改善報告卻是僅加設一個護欄立柱，台鐵便認為缺失已經改善完成，周邊邊坡安全圍籬，也已全面改善完成而結案。

王婉諭表示，報告清楚指出「未全面檢視缺口並作防護，致事故現場之便道未設置強度足夠之防墜設施」，但這樣恐怖的督導品質，僅僅只是調查報告的其中一項。

王婉諭指出，過去這些日子，台鐵不斷以運安會、交通部調查尚未釐清的說法，意圖營造要用代位求償的模式來跟家屬和解。現在看起來，台鐵根本就是想趁家屬不清楚調查報告內容，且尚未明暸台鐵應負的責任之前，用欺瞞的方式來避免未來被追究責任，這樣的行徑，實在令人憤怒、痛心。

王婉諭呼籲交通部和台鐵局，不要再試圖欺騙家屬，太魯閣案被害者家屬昨晚已組成自救團體「太魯閣的眼淚」，針對此份調查報告發出聲明，呼籲檢調、司法機關應深入調查，同時，台鐵也必要重新提交和解書，重新與家屬協調和解內容。