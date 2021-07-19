F-35C戰機從航母上起飛

美國海軍原本預測，2020年代戰機會出現短缺，但如今卻選擇了詭異的對策。他們不但沒有提案採購更多戰機，反倒乾脆決定，要減少所需戰機的數量。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，美國海軍原本預定，兩支飛行中隊要各有10架F-35C，但如今決定只要1支中隊有14架就好。雖然這會消除戰機不足的問題，但也會使每艘航母上的戰機數量減少15%。

海軍官員告訴美國眾院，他們已擬定計畫，要在2025年以前解決打擊戰機不足的問題。而在這計畫下，每艘航母上部署的F-35C將減少6架。每艘航母上的航空聯隊都能有4支打擊戰機中隊，而它們全都裝備了F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機，這意味每支航空聯隊有多達40—44架戰機。

美國海軍打算，到2020年代末時，要有兩支「超級大黃蜂」中隊，以及兩支F-35C中隊。而每支F-35C中隊要有10架戰機。但把F-35C中隊從兩支減為1支，但將戰機架數增為14架，其中還是差了6架，要怎麼彌補短少的戰力呢？

分析指出，目前還不清楚，美國海軍為何要這麼做。或許他們打算增加其他兩支中隊的「超級大黃蜂」戰機，讓3支中隊都各有14架戰機，使每艘航母上仍有超過40架戰機。此外，美國海軍可能打算要採購更多MQ-25「魟魚」（Stingray）艦載無人加油機，而需要更多飛行甲板空間。事實上，MQ-25雖以空中加油著稱，但也能執行收集情報，監視與偵察，甚至打擊任務。