台灣制憲基金會董事長辜寬敏今表示，去年向中選會提出台灣史上第一次的「制憲意向公投」，卻在半年後遺憾地被中選會駁回，他已委請律師向台北高等行政法院提起行政訴訟，28第一次言詞辯論，將以實際行動為台灣國家正常化開闢新的可能。

辜寬敏提到，日前立法院長游錫堃受訪並投書提到，「台灣應該努力追求國家正常化」，他期待與游院長相同，將「台灣國家正常化」作為其政治初衷的眾多有志之士能以行動實踐其政治理念，讓政府與民間在國家正常化的道路上「分進合擊」。

辜寬敏說，美國對台灣尊重的最好方式是「台美建交」；日前美國印太事務協調官坎貝爾曾稱「不支持台灣獨立」。以游院長的政治高度，曾以實際行動當面向美國駐台代表酈英傑建議，請美國政府慎重考慮外交承認台灣，他深表同意，更期勉游院長繼續以實際行動推動台美建交之歷史性任務，相信這是全民長久之期待。

他表示，讓台灣成為正常國家是全民共識，也並非毫無民意基礎的空言理想，而是可以付諸實際行動的重大歷史責任。

他強調，「制憲」是國家正常化重中之重，為解決台灣當前憲政問題的亂象，他去年4月30日匯集全台各地鄉親的期盼，向中選會提出台灣史上第一次的「制憲意向公投」，卻在半年後遺憾地被中選會駁回。

他說，再次主張，制定一部真正符合台灣當前情狀之新憲法，是凝聚台灣人意識、國家意識、國民意識的關鍵所在，亦為國家正常化的重中之重。